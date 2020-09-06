شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 1.02% بختام جلسة بداية الأسبوع بضغوط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.02% خاسراً 24.15 نقطة ليغلق عند مستوى 2258.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 303.7 مليون سهم محققة ما قيمته 179.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3378 صفقة لعدد 34 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.88%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.70%، فيما ارتفع قطاعي السلع والنقل بنسبة 3.94%، 0.43%، على التوالي.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 15%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 14.97%، فيما تراجع 24 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.78%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.7 مليون ورقة بقيمة 48.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، عن تعرض إحدى سفن المواشي Gulf Livestock 1 “"MV ، حيث تم الإبلاغ عن فقدان السفينة بينما كانت في طريقها من نيوزيلندا إلى الصين، وعلى متنها الماشية، منوهة إلى أن السفينة أرسلت نداء استغاثة في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر، حيث استجاب حفر السواحل الياباني للنداء على الفور، وتمكنوا من إنقاذ أحد أفراد الطاقم البالغ عددهم 43 فرداً، وهو كبير ضباط السفينة، ولا يزال البحث عن ناجين من قبل خفر السواحل الياباني مستمراً.

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وفي السياق ذاته أعلنت المجموعة، عن تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، المهندس عبد الله عطاطرة نائباً للرئيس، كما تم تعيين محمد الحمادي، الدكتور عبد العزيز العنقري، وليد محمد كأعضاء في مجلس إدارة الشركة، إضافة للأعضاء الحاليين الدكتور عبد الرحمن محمود العفيفي، أحمد الكيلاني.

وفي سياق آخر قالت الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد، إن مجلس إدارة الشركة سوف ينعقد يوم 8 سبتمبر الجاري، للنظر في مسألة عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركاء في تبريد للبحث في موضوع إصدار قرار خاص تفوض مجلس إدارة تبريد بخصوص مسائل التمويل المتعلقة بالشركة.

فيما أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار، عن صدور حكم من محكمة الاستئناف في دولة الكويت، يوم 26 أغسطس الماضي، في القضية رقم 11/365 تجاري 7، والمرفوعة من سعود صاهود المطهيري ضد كل من الشركة وشركة التطوير كابيتال العقارية، وكان منطوق الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بمبلغ 5.6 مليون دينار كويتي، والفوائد 7% من تاريخ هذا الحكم حتى تمام السداد والمصروفات من الدرجتين ومبلغ ألفين دينار أتعاب محاماة.