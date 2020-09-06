شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 11057 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 1989 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 12938 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4252 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 1835 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 2722 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 957 نقطة.

وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، 43.2 ألف سهم، كما باع مجلس إدارة شركات العبوات الطبية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الحفر الوطنية، 475.2 ألف سهم، 21252 سهم، 41 ألف سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن مصر الوسطى 395 سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين 1.6 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية 200 ألف سهم.

Advertisements

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 13 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم شركة الإسماعلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، العربية للصناعات الهندسية، الإسكندرية للزيوت المعدنية، العامة للصوامع والتخزين، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العربية لحليج الأقطان، المجموعة المصرية العقارية.

وفي سياق آخر أعلن بنك فيصل الإسلامي، عن نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وبلغ إجمالي الإيرادات 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 18.2%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 483.5 مليون جنيه مقارنة مع مليار جنيه بنسبة انخفاض 53.6%.

كما أعلنت شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية، عن نتائج أعمال النصف الأول من 2020، وحققت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من 2020 بلغت 83.8 مليون جنيه، مقابل 473.2 مليون جنيه في النصف المقارن من 2019، وحققت خسائر بلغت 151.97 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 461.25 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، بنسبة انخفاض 67%.

وفي نفس السياق حققت شركة السويس للأسمنت، مبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 2.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.3 مليار جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي، وحققت خسائر بلغت 709.31 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل خسائر بلغت 356.49 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وفي سياق منفصل وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح قرار مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، المنعقد بتاريخ 26 يوليو 2020، بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة، للحصول على موافقتها على مشروع التقسيم التفصيلي للشركة، وتقرير مراقب الحسابات عليه، باتباع أسلوب التقسيم الأفقي عن طريق تقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية ومصروفات وايرادات الشركة بالقيمة الدفترية طبقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع بقاء ذات المساهمين في الشركة قبل التقسيم كمساهمين دون التعديل في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة بذات نسب الملكية ونفس عدد الأسهم بما فيها نسبة الأسهم البالغة 56.1723% الممثلة في شهادات الإيداع الدولية.