شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تعلن الإطلاق الرسمى لهاتفها المتطور HUAWEI Nova 7 SE 5G فى السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن الإطلاق الرسمي لأحدث هواتفها الذكية وهو HUAWEI Nova 7 SE 5G السوق المصري بعد انتهاء حملة الحجز المُسبق التي لاقت اهتمام واسع بين المستهلكين، نظراً للمزايا والخصائص الكثيرة والرائدة التي يتمتع بها الهاتف. ويتوافر الهاتف في جميع فروع هواوي Experience Store ولدى موزعيها المعتمدين. يأتي الهاتف بالعديد من المزايا الرائدة التي تشمل كل من كاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل والتي ايضاً تدعم وضع العرض المزدوج للفيديو Dual View، بالإضافة الي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل. بينما تعمل كل هذه الإمكانيات الكبيرة بسلاسة وكفاءة عالية بفضل مجموعة شرائح HUAWEI Kirin 820 5G AI SoC مع 8 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية ومساحة تخزين بحجم 128 جيجا بايت.

قال السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "نحرص هواوي دائماً على اصدار الهواتف المتطورة ذات الإمكانيات العالية وبسعر تنافسي في السوق المصري، لأنها تضع المستهلك المصري علي رأس أولوياتها. وإن إطلاق هاتف HUAWEI Nova 7 SE 5G يعزز استراتيجياتنا في السوق المصري الذي يعد من السواق الواعدة في المنطقة."

يعتمد هاتف HUAWEI Nova 7 SE 5G على منصة خدمات وتطبيقات (Huawei Mobile Services (HMS بشكل كامل، والتي تضم متجر التطبيقات HUAWEI AppGallery. كما أضافت هواوي تطبيق Petal Search للبحث عن التطبيقات، حيث يقدم لمستخدمي أجهزة هواوي بوابة مفتوحة لملايين التطبيقات. بدعم من محرك Petal Search، يجلب تطبيق Petal Search تجربة بحث بديلة تحدد موقع المعلومات وتجميعها، وتقدم النتائج الأكثر دقة وملاءمة لكل مستخدم من أجل تمكينهم من تخصيص تجربة خاصة لهواتفهم الذكية وإدارتها بالكامل.

ويضم هاتف HUAWEI Nova 7 SE 5G كاميرا ذكية رباعية بدقة 64 ميجا بكسل وHUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط وهو ما يعطي الهاتف إمكانات كبيرة تتيح للمستخدمين العديد من الاستخدامات التي يحتاجها على مدار يومه دون أن تنفد منه طاقة البطارية أو يتوقف الهاتف عن العمل بدون أسباب وذلك نظراً للمواصفات القياسية التي يتمتع بها الهاتف مما يجعله يمثل طفرة جديدة في عالم الهواتف الذكية في مصر.

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ويأتي هاتف HUAWEI Nova 7 SE 5G بمعالج Kirin 820، والذي يدعم تقنيات الجيل الخامس 5G لتوفير تجربة سريعة وسلسلة لكل مستخدميه. تتضمن وحدة معالجة مركزية (CPU)متقدمة ثمانية النواة ووحدة معالجة رسومات (GPU)سداسية النواة ووحدة NPU التي تطورها هواوي، وذلك لاستخدام مستوى أعلى من الذكاء للارتقاء بالأداء إلى مستوى غير مسبوق.

ويأتي الهاتف العصري الجديد مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت للمعالجة السلسة والفعالة بالإضافة إلى 128 جيجابايت من التخزين، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة يمكن أن تستمر لفترة طويلة حتى عند استخدام الكاميرا أو الألعاب أو تصفح الويب، مع شاحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط للشحن السريع، تتمكن من شحن البطارية حتى 70% في نصف ساعة فقط.

والجدير بالذكر، أن هواوي أطلقت أحدث هواتفها الذكية وهو HUAWEI Nova 7 SE 5G السوق المصري في جميع فروع هواوي Experience Store ولدى موزعيها المعتمدين.