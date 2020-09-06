شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. سعر المزرعة 16.5جنيه للكيلو وكرتونة البيض بـ23.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن السوق المحلى يشهد استقرار من حيث الطلب والعرض نظرا لزيادة الإنتاج المحلى حيث سجلت الدواجن اليوم الأحد 6-9-2020 16.5 - 17 جنيها فى المزرعة.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة أن أسعار الدواجن في السوق المحلى منخفضة جدا خلال تلك المرحلة نظرا لانخفاض الطلب في ظل انخفاض السحب من قبل المطاعم والفنادق بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلى وهو ما انعكس على الاسعار، حيث سجلت في المزرعة 16.5 - 17 جنيها جنيها للكيلو في حين يصل السعر للمستهلك 21-24 جنيها وذلك بحسب المنطقة.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن سعر البيض في المزرعة سجل 23.5 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 27-29 جنيها بحسب المنطقة.

وجاءت أسعار الدواجن المصنعة او المجمدة والأجزاء جاءت كالتالي، سعر صدور دجاج 45 جنيها، سعر أوراك دجاج25 جنيها، سعردبوس دجاج 21 جنيها، سعر شيش طاووك 43 جنيها، سعر اجنحه دجاج 14 جنيها.

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والجدير بالذكر أن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، أكد حرص الدولة على تشجيع ودعم الصناعة الوطنية سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص من أجل سد الفجوة بين الاستيراد والتصنيع المحلى ووضع خطة تقليل تلك الفجوة.

وأضاف الصياد فى بيان لوزارة الزراعة اليوم الأحد، خلال وضع حجر الأساس لأحد المصانع الخاصة لإنتاج اللقاحات بمدينة الصالحية الجديدة بإنتاج لقاحات مبتكرة وتقنيات تصنيع جديدة من لقاحات محملة ولقاحات مركبة ومهندسة وراثياً داخل معامل مجهزة BsL3 Lab لدعم صناعة الدواجن فى مصر والعالم ، أن وزارة الزراعة قامت بدعم مشروع البتلو بأكثر من 2 مليار جنيه مصرى استثمارات فى هذا المجال ، وقد تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتى فى القطاع الداجنى وكذلك بدء التصدير.