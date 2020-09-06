شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار اليوم الأحد 6-9-2020.. ويسجل 15.75جنيه بـ"cib" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 6-9-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مع بداية أول الأسبوع بعد انتهاء اجازه البنوك الأسبوعية يومي " الجمعة والسبت"، حيث انخفض سعره فى البنك الأهلى المصرى لـ15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى انخفض قرشين ليسجل 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع مقابل 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.76 جنيه للشراء.

15.86 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.77 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل 15.78 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.87 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 15.88 جنيه بانخفاض قدرة قرش.



سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر

15.77 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل 15.78 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.87 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 15.88 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.75 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل 15.77 جنيه بانخفاض قدرة قرشين. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.75 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل 15.77 جنيه بانخفاض قدرة قرشين. 15.85 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 15.87 جنيه بانخفاض قدرة قرشين. Advertisements سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.75 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل 15.76 جنيه بانخفاض قدرة قرش. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.75 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل 15.76 جنيه بانخفاض قدرة قرش. 15.85 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 15.86 جنيه بانخفاض قدرة قرش.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.77 جنيه للشراء.

15.87 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة سعر الدولار فى بنك عودة

15.77 جنيه للشراء.

15.87 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.77 جنيه للشراء.

15.87 جنيه للبيع.

وقالت مصادر مصرفية لـ"الخليج 365"، إن البنوك العاملة فى السوق المحلية، سوف تبدأ خصم أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر بدءًا من منتصف شهر سبتمبر الجارى، من حسابات ورواتب المشاركين فى المبادرة، بعد انتهاء فترة مبادرة تأجيل الاستحقاقات التى أطلقها البنك المركزى المصرى فى منتصف شهر مارس الماضى، فى إطار إجراءات تخفيف أثر تداعيات فيروس "كورونا".

وأشارت المصادر، إلى أن آلية احتساب الفوائد على القروض المؤجلة 6 أشهر، بحيث يتم سدادها مع استحقاقات كل عميل حسب جدول خصم قيمة أقساط القرض الخاص به، وموعد استحقاق خصم قيمة قسط القرض الخاص بكل عميل طلب الانضمام إلى مبادرة البنك المصرى، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد.