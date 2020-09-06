شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 211 مليون دولار صادرات مصر من اللؤلؤ إلى الإمارات في يونية الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت الصادرات المصرية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة أن تفرض نفسها على صدارة جدول الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية العام وحتى الآن، حيث أظهرت بيانات حكومية ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى 211 مليون و936 ألف دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل 57 مليون و389 ألف دولار في شهر يونيه من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 154 مليون و547 ألف دولار.

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وجاءت تلك الصادرات وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن قائمة الصادرات المصرية التي حققت زيادة ملحوظة إلى دولة الإمارات العربية في شهر يونيه الماضي، حيث بلغت نحو 275 مليون و897 ألف دولار، مقابل 117 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 158 مليون و897 ألف دولار.

وبـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجاري نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 3.61 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع قدرها 8.6٪، حيث انخفضت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 7.9٪، حيـث بلغـت 2.26 مليــار دولار خـلال شهــر يونيه 2020، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا الفواكه الطازجة 10.5٪، والملابس الجاهزة 2.5٪، والبترول الخام 46.3٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.4٪.