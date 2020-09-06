شكرا لقرائتكم خبر عن شركة زهرة الواحة تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مصرف الإنماء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية، بقيمة 63.476 مليون ريال، متوافقة مع الضوابط الشرعية من مصرف الإنماء.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن مدة التمويل تمتد من 3 سبتمبر الجاري حتى 30 يونيو 2021.

وأشار البيان إلى أن الهدف من التمويل هو فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام وشراء الآلات والمعدات، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالى قيمة التسهيلات.

وقالت الشركة، إنه قد تم تجديد حد فتح الاعتمادات والتسهيلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل بنفس القيمة المُقدرة بنحو 60 مليون ريال.

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هذا وقد تم تجديد وتخفيض حد تسهيلات شراء الآلات والمعدات من 7.396 مليون ريال الى 3.476 مليون ريال نتيجة السدادات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 6.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 10.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المبيعات متأثرة بانخفاض سعر المادة الخام التى تمثل العنصر الأساسى فى قيمة المبيعات حيث انخفض متوسط سعر المادة الخام خلال الربع الحالى مقارنة بمتوسط السعر خلال الربع المماثل من العام السابق متأثر بأنخفاض اسعار البترول نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 19.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 19.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.