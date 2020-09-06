شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار تعديل لائحة مجالس الأعمال السعودية الأجنبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرت وزارة التجارة تعديل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية والتي تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية بين ممثلي القطاع الخاص من مجالس الأعمال السعودية الأجنبية مع الدول النظيرة تحت إشراف الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

وأكدت الوزارة، أنه تم تطوير آلية عمل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، لتعزيز فاعليتها، وتذليل العقبات التي تواجهها، ولتتمكن من عقد شراكات تجارية ناجحة لرفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، بحسب صحيفة المدينة.

وأصدرت وزارة الاستثمار السعودية نحو 506 تراخيص استثمارية خلال النصف الأول من 2020 بعد تسجيل نمو للاستثمارات الأجنبية في المملكة للربع الأول بـ20%، بينما سجلت انخفاضا يقدر بـ47% في الربع الثاني للعام 2020 نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة فيروس كورونا، وفقا لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني.

وكان إبراهيم السويل، وكيل خدمات واستشارات المستثمرين والمشرف على مركز الاستجابة لأزمة كورونا بوزارة الاستثمار السعودية قد أوضح في وقت سابق أن الربع الأول من العام الجاري كان الفترة الأكثر نشاطاً في المملكة منذ عام 2010، فقد بلغ عدد تراخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية 348 ترخيصاً (73% منها مشاريع أجنبية بالكامل)، بزيادة نسبتها 19% عن الفترة المشابهة من العام الماضي، و 20 % عن الربع الرابع من العام الماضي.