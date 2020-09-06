شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودي يتوقع استمرار الدعم الحكومي المقدم للقطاع الخاص لاحتواء أزمة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلف محمد الجدعان، عن احتمالية استمرار الدعم الحكومي المقدم للقطاع الخاص لاحتواء أزمة كورونا، مشيراً إلى أن المملكة استجابت لتداعيات الجائحة وتم توفير 218 مليار ريال لدعم الأعمال والشركات.

وبين خلال مؤتمر (يوروموني) الافتراضي أن رؤية 2030 بدأت تثمر، وأن البنك المركزي وفر سيولة كبيرة للبنوك بقيمة 70 مليار ريال خلال جائحة كورونا، لإعادة جدولة القروض للقطاع الخاص دون تكلفة، بحسب صحيفة عكاظ.

وأوضح أن قطاع السياحة المحلي سجل استجابة عالية بعد إعادة افتتاح الاقتصاد، بارتفاع السياحة الداخلية 10%، إضافة إلى ذلك تلقت السعودية عدة طلبات لاستثمارات أجنبية لدخول المملكة.

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وفي ما يتعلق بالخصخصة، قال إن المملكة جمعت 11 مليار ريال من عقود الخصخصة، مشددا على أن الإنفاق الحكومي يتم توجيهه للقطاعات الأكثر تأثراً.

وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، في وقت سابق أن القطاعات الأكثر تأثراً في أزمة كورونا، ليس فقط على صعيد المملكة بل العالم بأسره، تشمل: السياحة والترفيه، وخدمات الطيران والفندقة والضيافة.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في يناير لماضي عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.