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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات تسجل تباينا اليوم الأحد.. و15.58جنيه سعر اليورو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 6-9-2020 ، مع أول أيام عمل للبنوك بعد انتهاء إجازه البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت"، تباينا أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع مقابل 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.58 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 18.60 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.78 جنيه للشراء، 21.13 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 20.90 جنيه للشراء، 21.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.11 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
وانخفض سعر صرف الدينار الكويتى استقرار أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.15 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 49.20 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.
وقالت مصادر مصرفية لـ"الخليج 365"، إن البنوك العاملة فى السوق المحلية، سوف تبدأ خصم أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر بدءًا من منتصف شهر سبتمبر الجارى، من حسابات ورواتب المشاركين فى المبادرة، بعد انتهاء فترة مبادرة تأجيل الاستحقاقات التى أطلقها البنك المركزى المصرى فى منتصف شهر مارس الماضى، فى إطار إجراءات تخفيف أثر تداعيات فيروس "كورونا".
وأشارت المصادر، إلى أن آلية احتساب الفوائد على القروض المؤجلة 6 أشهر، بحيث يتم سدادها مع استحقاقات كل عميل حسب جدول خصم قيمة أقساط القرض الخاص به، وموعد استحقاق خصم قيمة قسط القرض الخاص بكل عميل طلب الانضمام إلى مبادرة البنك المصرى، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد.
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