شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل بضغوط هبوط 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% خاسراً 13.61 نقطة ليصل إلى مستوى 8031.48 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.01% رابحاً 1.41 نقطة ليصل إلى مستوى 9484.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 157.8 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال.

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وهبطت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.66%، تلاه قطاعي إنتاج الأغذية والبنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.96%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.82%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.75%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات والتجارية والمهنية بنسبة 0.88%.

وقفز 114 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 6.90%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 6.53%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 6.36%، فيما تراجع 61 سهماً على رأسها سهم "أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 2.16%، ثم سهم "سدافكو" بنسبة 1.90%، ثم سهم "إعمار" بنسبة 1.87%، فيما تصدر سهم "المصافي" ائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 247.2 ريال سعودى.