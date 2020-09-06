شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات الأسبوع باستثناء "رئيسى 50" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.62% خاسراً 33.960 نقطة ليصل إلى مستوى 5292.84 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.83% خاسراً 48.87 نقطة ليصل إلى مستوى 5816.24 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسراً 0.960 نقطة ليصل إلى مستوى 4259.15 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.15% رابحاً 6.370 نقطة ليصل إلى مستوى 4263.68 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 197.1 مليون سهم بقيمة 26.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6567 صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.82%، تلاه قطاع المنافع بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.20% ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.38%.

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وجاء سهم شركة الأنظمة الآلية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.20%، يليه سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 7.30%، ثم سهم شركة الاستثمارات الوطنية بنسبة 6.15%، فيما تصدر سهم شركة حيات للاتصالات القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.63% يليه سهم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 5.71%، ثم سهم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلن بنك وربة، عن عدم وجود أي تطورات جوهرية حدثت في أنشطة البنك المصرفية من شأنها أن تؤدي إلى حدوث تداول غير اعتيادي على السهم، وذلك رداً على استفسار البورصة بشأن وجود نشاط تداول غير اعتيادي على سهم البنك.

وفي سياق منفصل أعلن البنك الأهلي الكويتي، أنه لم يتم مخاطبة بنك الكويت المركزي بشأن تعيين رئيس تنفيذي جديد لمجموعة البنك الأهلي الكويتي حتى تاريخه.