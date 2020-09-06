شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة قطر بنسبة 1.21% بالمستهل وسط تراجع جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.21% خاسراً 118.56 نقطة ليصل إلى مستوى 9717.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 129.5 مليون سهم بقيمة 193.2 مليون ريال عبر تنفيذ 4261 صفقة، وتراجع 39 سهماً، وارتفعت 4 أسهم، واستقرت 3 أسهم، وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها العقارات بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.66%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.24%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.69%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%.

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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.47% خاسراً 46.71 نقطة ليغلق عند مستوى 9836.22 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار ريال قطري ليغلق عند مستوى 573.259 مليار ريال، وبلغ حجم التداول 2.05 مليار سهم بقيمة 3.02 مليار ريال، عبر تنفيذ 60.58 ألف صفقة.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.