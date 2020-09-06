شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة البحرين 0.33% بالمستهل مدفوعة بصعود قطاعي الخدمات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% رابحاً 4.65 نقطة ليصل إلى مستوى 1414.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 506.1 ألف درهم.

وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 28.40% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسكية-بتلكو بنسبة 3.37%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.92%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.33%.

كما ارتفع سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.33%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.19%، كما هبط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.17%.

وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عن استقالة روبرت جونز رئيس المجموعة للتدقيق في البنك، وذلك بسبب تقاعده اعتباراً من 3 سبتمبر، واعتمد مجلس إدارة البنك تكليف فيكاس قوبتا للقيام بأعمال رئيس المجموعة للتدقيق في البنك بالوكالة، منوهة إلى أن فيكاس قوبتا يشغل حالياً منصب رئيس التدقيق، الخدمات المصرفية للأفراد والعمليات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي سياق منفصل أعلنت بورصة البحرين، عن تطبيق إجراءات جديدة بخصوص الشركات المدرجة المحققة لخسائر متراكمة بنسبة 20% فأكثر من رأس مالها المصدر وفقاً لنتائجها المالية للربع الثالث من 2020 وذلك بعد اعتمادها من قبل مصرف البحرين المركزي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها بورصة البحرين لتطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين ومن منطلق تعزيزها للشفافية في السوق.

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وتتيح الإجراءات الجديدة والتي سيتم تطبيقها بدءً من النتائج المالية للربع الثالث 2020 تصنيف الشركات المدرجة المحققة لخسائر متراكمة عبر إضافة رمز مميز من خلال موقع بورصة البحرين الالكتروني على صفحة "المنتجات والخدمات - قائمة الأصول المتوفرة" الأمر الذي من شأنه يتيح للمستثمرين والمتعاملين التعرف على المركز المالي للشركات المدرجة بوضوح واتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.

ووفقا للإجراءات الجديدة، فإن الشركات المدرجة المحققة لخسائر متراكمة ستصنف وفقاً لثلاث فئات، وذلك فور صدور الإفصاح المعني بالنتائج المالية، الفئة الأولى: الشركات المحققة لخسائر بين 20%-50% من رأس مالها، الفئة الثانية: الشركات المحققة لخسائر بين 50% و75%من رأس مالها، الفئة الثالثة: الشركات المحققة لخسائر تفوق 75% من رأس مالها، حيث سيتم إضافة رمز مميز باللون الأصفر للشركات من الفئة الأولى في حين سيتم إضافة رمز مميز باللون البرتقالي للشركات من الفئة الثانية، ورمز مميز باللون الأحمر للشركات من الفئة الثالثة.

ومن جانبه قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بقوله: "تسعى بورصة البحرين باستمرار لتعزيز مبدأ الشفافية وتوفير بيئة عادلة في السوق عبر تطبيق أنظمة وإجراءات جديدة من شأنها حماية ومساعدة المستثمرين والمتعاملين على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، حيث ستنظم هذه الإجراءات عملية التعامل مع الشركات المدرجة المحققة لخسائر متراكمة تصل إلى 20% أو أكثر من رأس مالها مما يسهم في حماية المستثمر في الوقت ذاته."

ويتعين على الشركات المدرجة وفقا للإجراءات الجديدة الإفصاح بشكل فوري فور وصول خسائرها المتراكمة إلى 20% أو أكثر من رأس مالها المصدر، كما يتعين على الشركات الإفصاح عن مجموع الخسائر المتراكمة المحققة، ونسبتها من رأس المال، وتوضيح الأسباب الرئيسة المؤدية لهذه الخسائر المتراكمة والإجراءات المتخذة لمعالجة وتصحيح وضعها المالي، حيث سيتم تصنيف الشركات وفقاً لذلك لتوضيح تحقيقها للخسائر المتراكمة. ويجب على الشركات فور تصحيح وضعها المالي الإفصاح عن تقليص خسائرها المتراكمة، الأمر الذي يستوجب إزالة الرمز الأصفر المميز بجانب اسم الشركة على موقع بورصة البحرين.

وينطبق الأمر ذاته على الشركات المحققة لخسائر متراكمة تبلغ 50% أو أكثر من رأس مالها المصدر، حيث سيتم تصنيف الشركة عبر إضافة رمز مميز باللون البرتقالي إلى جانب اسمها وفي حال تحقيق الشركة المدرجة لخسائر متراكمة تبلغ 75% من رأس مالها، فإن بورصة البحرين ستوقف التداول على أسهم هذه الشركة وسيتم تصنيف الشركة عبر إضافة رمز مميز باللون الأحمر وذلك حتى صدور الإفصاح عن تقليص الخسائر المتراكمة إلى 75% أو أقل.