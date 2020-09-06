شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة دبي بالمستهل.. و"الخليج للملاحة" تفقد سفينة تحمل ماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.92% خاسراً 21.18 نقطة ليصل إلى مستوى 2261.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 193 مليون سهم محققة ما قيمته 112.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1973 صفقة لعدد 29 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.86%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاعي السلع والنقل بنسبة 1.97%، 0.03%، على التوالي.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 15%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.72%، فيما تراجع 18 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 4.43%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14 مليون ورقة بقيمة 40.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2%.

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وفي سياق متصل أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، عن تعرض إحدى سفن المواشي Gulf Livestock 1 “"MV ، حيث تم الإبلاغ عن فقدان السفينة بينما كانت في طريقها من نيوزيلندا إلى الصين، وعلى متنها الماشية، منوهة إلى أن السفينة أرسلت نداء استغاثة في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر، حيث استجاب حفر السواحل الياباني للنداء على الفور، وتمكنوا من إنقاذ أحد أفراد الطاقم البالغ عددهم 43 فرداً، وهو كبير ضباط السفينة، ولا يزال البحث عن ناجين من قبل خفر السواحل الياباني مستمراً.

وفي السياق ذاته أعلنت المجموعة، عن تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، المهندس عبد الله عطاطرة نائباً للرئيس، كما تم تعيين محمد الحمادي، الدكتور عبد العزيز العنقري، وليد محمد كأعضاء في مجلس إدارة الشركة، إضافة للأعضاء الحاليين الدكتور عبد الرحمن محمود العفيفي، أحمد الكيلاني.

وفي سياق آخر قالت الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد، إن مجلس إدارة الشركة سوف ينعقد يوم 8 سبتمبر الجاري، للنظر في مسألة عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركاء في تبريد للبحث في موضوع إصدار قرار خاص تفوض مجلس إدارة تبريد بخصوص مسائل التمويل المتعلقة بالشركة.