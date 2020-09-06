شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدي اليوم.. الكنوز يبدأ من 110 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 6-9-2020 استقرارًا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت وسجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، واللحوم الضأن 120 حتى 140 جنيها بينما اللحوم الجملي استقرت عند 90-100 جنيه للكيلو.

ووفقًا للأسعار المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة فإن أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيهًا فى الكيلو واللحم المفروم العادي 110-125جنيهًا الكيلو، بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها .

وكانت رابطة مستوردى ومصنعى وموزعى المواد الغذائية المجمدة، أكدت أن حجم استيراد اللحوم خلال النصف الأول من 2020 سجل 87248 طنا والكبدة والكلاوى والقلوب 56158 طنا والدواجن 15940 طنا والأسماك 145942 طنا.

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وكشف تقرير صادر عن الرابطة، حصل الخليج 365 على نسخة منه، أن إجمالي ما تم استيراده من اللحوم خلال شهر يونيو 2020 سجل 16976 طنا، والكبدة والكلاوى والقلوب 9035 طنا والدواجن 512 طنا والأسماك 6415 طنا.