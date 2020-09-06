شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 06-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 21٫20 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما اطلق مؤشر القوة النسبية إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 19٫50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 23 فلس٫

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20.9 بينما مستوى المقاومة هو 21.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط