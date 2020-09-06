شكرا لقرائتكم خبر عن أرزان (ARZAN) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 06-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 65 فلس، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 58٫70 فلس، ليكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing” وه من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 52 فلس كمستوى أول ثم 45 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 65 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 56.4 بينما مستوى المقاومة هو 62.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط