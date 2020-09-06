شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير (TAAMEER) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 06-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 20٫50 فلس، حيث يشكل هذا المستوى لمقاومة الحالي والذي دفع السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 19٫30 فلس، ليكون بذلك نموذج "Bearish Harami” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 17 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 21 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 19.0 بينما مستوى المقاومة هو 20.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط