القرين (ALQURAIN) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 06-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 281 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 283 فلس، كما انزلق السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد الانخفاض لمستويات قد تصل الى مستوى الدعم 260 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 290 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 273 بينما مستوى المقاومة هو 283 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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