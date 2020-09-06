شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الاولى (FIRSTDUBAI) قد يشهد عمليات جني أرباح -تحليل صباحي- 06-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 39٫30 فلس، وذلك بعدما فشل في الارتفاع لمستوى المقاومة القوي عند 43 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم الهام والقوي عند 34 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 38.6 بينما مستوى المقاومة هو 40.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط