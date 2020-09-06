شكرا لقرائتكم خبر عن نور (NOOR) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 06-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 168 فلس، حيث يقابل الحد العلوي للقناة الصاعدة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة دفعت السهم لأسفل ليغلق منخفضا عند مستوى 165 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 150 ثم 125 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 175 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 158.7 بينما مستوى المقاومة هو 170.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط