شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 06-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل السهم لهدفه السعري المتوقع الثاني عند مستوى 1٫28 ريال، حيث يعد هذا المستوى المقاومة الحالي والذي دفع السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 1٫26 ريال، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 1٫20 ريال كمستوى أول ثم 1٫12 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫32 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.23 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.28 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط