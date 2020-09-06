شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN) قد يشهد عمليات جني أرباح -تحليل صباحي- 06-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 1٫92 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 1٫98 ريال، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1٫80 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.91 وبين مستوى المقاومة هو 1.95 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد