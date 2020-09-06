شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) يقلص خسائر الأربعاء -تحليل صباحي- 06-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 19٫85 ريال، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر "Price ROC” نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستويات قد تصل الى 19٫30 ريال كمستوى أول ثم 17٫80 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 19.60 وبين مستوى المقاومة هو 20.10 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط