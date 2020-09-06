شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS) يغلق عند نفس سعر الفتح -تحليل صباحي- 06-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1٫531 ريال، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 1٫55 ريال، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية ايجابية، لذلك نتوقع الوصول لمستوى المقاومة 1٫65 ثم 2 ريال، شرط تجاوز السهم لمستوى 1٫55 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.51 وبين مستوى المقاومة هو 1.55 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد