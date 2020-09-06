شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 06-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 5885 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول،مقتربا بذلك المؤشر من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تراجعات لمستويات قد تصل الى 5650 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6000 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,850 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,877 نقطة
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