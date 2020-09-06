شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 06-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 9836 نقطة، ليعوض بذلك جزء صغير من خسائره التي حققها خلال جلسة الأربعاء، فيظل تراجع كمية التداول مقارنة بجلسات منتصف الاسبوع، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تراجعا لمستوى الدعم 9700 نقطة كمستوى أول ثم 9400 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,802 وبين مستوى المقاومة هو 9,873 نقطة