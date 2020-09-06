شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودیة تخفض سعر بیع الخام الخفیف إلى آسیا وغرب أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خفضت شركة أرامكو السعودیة سعر البیع الرسمي للخام العربي الخفیف إلى آسیا في أكتوبر بمقدار 40.1 دولار للبرمیل وذلك بخصم 50 سنتا للبرمیل مقابل متوسط سعر خامي عمان ودبي. وخفض عملاق النفط السعودي أيضا سعر البیع الرسمي للخام العربي الخفیف إلى شمال غرب أوروبا دولارین للبرمیل عن سعر تسویة خام برنت وذلك بانخفاض 20 سنتا عن شھر سبتمبر، بحسب وكالة رويترز. كما حددت أرامكو سعر البیع الرسمي لخامھا العربي الخفیف إلى الولایات المتحدة بعلاوة 05.1 دولار للبرمیل فوق سعر مؤشر أرجوس للخامات العالیة الكبریت، وذلك بانخفاض مقداره 60 سنتا مقارنة بالشھر الماضي. وقالت شركة أرامكو السعودية مطلع الشهر الماضي إنهم حققوا أعلى إنتاجٍ تاريخي من النفط الخام في يومٍ واحد، بلغ 12.1 مليون برميل، وكان ذلك يوم الثاني من أبريل 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو السعودیة تخفض سعر بیع الخام الخفیف إلى آسیا وغرب أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.