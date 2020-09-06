شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تُزيح "أبل" من عرش الشركات الأكثر قيمة سوقية في العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أزاحت شركة أرامكو السعودية شركة آبل الأمريكية من عرش الشركات الأكثر قيمة سوقية في العالم، إذ تقدر قيمة عملاق النفط السعودي بحوالي 7.915 تريليون ريال (2.11 تريليون دولار).

وأدى تراجع الأسواق الأمريكية بنهاية الجمعة الماضية ولليوم الثاني في دفع القيمة السوقية لشركة أبل العملاقة للتكنولوجيا للانخفاض إلى ما دون مستوى تريليوني دولار، بعدما سجلت هذه القيمة الشهر الماضي، حسبما أوردت "العربية".

وفقد سهم "أبل" 15% من قيمتها السوقية في ثلاثة أيام، إذ انخفضت أسهمها بنسبة 6.05% في 4 سبتمبر إلى 113.57 دولار للسهم الواحد، وكذلك انخفضت القيمة السوقية لأقل من تريليوني دولار، بالغا 1.942 تريليون دولار.

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وحتى بعد أن استطاع السهم الإغلاق فوق حاجز التريليوني دولار في نهاية تداولات يوم الجمعة إلا أنه كان عند 2.07 تريليون دولار، عند سعر 123.9 دولار للسهم، وهو بذلك أيضا دون القيمة السوقية لأرامكو السعودية.

واستمر اتجاه الهبوط بشكل كبير على كل الأسهم المدرجة في بورصة نيويورك يوم الجمعة الماضية، وكان مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا الأكثر تراجعا.

وأصبحت شركة أبل، أول شركة عامة في الولايات المتحدة تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار في 19 أغسطس الماضي، إذ تضاعفت قيمتها خلال عامين، بفضل الارتفاع السريع لسعر السهم خلال الأشهر الستة الماضية.