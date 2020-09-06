شكرا لقرائتكم خبر عن بصدراة "أرامكو".. إيرادات شركات السوق السعودي 272.7 مليار ريال بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ إجمالي إيرادات 29 شركة من الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية نحو 272.73 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، متراجعة 40.6% عن نحو 459.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشكلت الشركات ذات الإيرادات المليارية نحو 16% من إجمالي الشركات المعلنة لنتائج أعمالها للربع الثاني، إلا أن إيراداتها شكلت نحو 89% من إجمالي إيرادات السوق خلال الفترة، وفقاً لصحيفة الاقتصادية.

وتصدرت شركة أرامكو السعودية القائمة بإيرادات 123.2 مليار ريال تعادل نحو 45.2% من الإجمالي تليها "سابك" بإيرادات 24.62 مليار ريال، مشكلة 9% من الإجمالي، تلتها "كهرباء السعودية" بإيرادات 16.66 مليار ريال مشكلة 6.1% من الإجمالي.

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رابعا حلت "إس تي سي" بإيرادات 14.92 مليار ريال شكلت 5.5% من إيرادات السوق، ثم مجموعة صافولا بإيرادات بلغت نحو ستة مليارات ريال، وبذلك فإن أعلى خمس شركات من حيث الإيرادت استحوذت على 68% من إجمالي إيرادات الربع الثاني.

وحققت 17 شركة مدرجة إيرادات تتجاوز 500 مليون ريال، وتقل عن مليار ريال، وهي تشكل 9.4% تقريبا من إجمالي الشركات المعلنة، وبذلك فإن مجموع الشركات التي حققت إيرادات أعلى من نصف مليار ريال تشكل نحو 25.6% من الشركات المعلنة خلال الفترة.

وحققت 39 شركة أيضا إيرادات تقل عن 50 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، من بينها شركة الشرقية للتنمية، التي لم تحقق أي إيرادات خلال الفترة، كذلك شركة جبل عمر، التي حققت إيرادات بلغت 1.39 مليون ريال.