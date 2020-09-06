شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق دعم الصادرات يصدر أوامر الدفع لسداد مستحقات المصدرين.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ صندوق تنمية الصادرات اليوم الأحد إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لشركات المرحلة الأولى لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة فى إطار مبادرة "الاستثمار"

ومن المقرر أن تحصل 12 شركة على مستحقات بقيمة إجمالية 253 مليون جنيه كدفعة ثانية، حيث سبق وأن تم صرف الدفعة الأولى في ديسمبر الماضي بإجمالي 291 مليون جنيه ليصل إجمالى ما تم صرفه لهذه الشركات نحو 544 مليون جنيه.

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وتعهدت الشركات بضخ استثمارات سواء في مشروعات جديدة أو توسعات بمشروعات قائمة بقيمة تصل الى حوالي 2 مليار جنيه، بحسب وزارة الصناعة.

ووجهت وزيرة التجارة نيفين جامع مسئولي صندوق تنمية الصادرات بالاستعداد لبدء الإجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية لشركات المرحلة الثانية من مبادرة الاستثمار ويبلغ عددها 65 شركة، حيث سبق وأن تم صرف الدفعة الأولى لهذه الشركات في أبريل الماضي بإجمالي 804 ملايين جنيه، لافتةً الى أن هذه الشركات سوف تضخ ما يقرب من 5 مليارات و153 مليون جنيه في عدد من المشروعات خلال المرحلة القريبة المقبلة.