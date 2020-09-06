شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شهدت أسعار الأسمك اليوم الأحد 6-9-2020 في سوق العبور للجملة استقرارًا بحسب التسعيرة الرسمية بسوق العبور للجملة، وسجل البورى" 1 " 40 – 46 جنيهًا فيما سجل البورى 2 أسعارًا تتراوح بين 32-38 جنيهًا، والبلطي الأسواني 17-37 جنيها بينما سجل البلطي المزارع "2" 11.5 – 12.5 جنيه للكيلو، و البلطى المزارع "1" سجل 13 – 15" جنيهًا، وسجل الفليه البلطى 30 – 100 جنيه.
كما تراوح سعر سمك الشيلان بين 10 – 20 جنيها، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-220جنيهًا وسجلت أسعار المكرونة السويسى 60 – 75 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو، وسجل سمك برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، واستقر سعر كيلو القشر بياض 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها.
وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وأسعار سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس، والمازليا 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها.
واستقر سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيهًا، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيهًا.
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