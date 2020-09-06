شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 06-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، لينجح المؤشر أخيراً في اختراق مستوى المقاومة النفسي 8,000.00، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.39% بما يعادل 31.65 نقطة، وذلك في ظل تداولات بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8,000.00، ليستهدف مستوى المقاومة 8,400.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,200.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
105
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
72
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عدد أسهم الشركات الثابتة
21
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
198
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