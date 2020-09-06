شكرا لقرائتكم خبر عن ساب يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 06-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم ساب (1060) مسجلاً أدنى سعر له عند 25.05، ارتد منه ارتفاعاً على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليقلص بعضاً من خسائره مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -3.17% بما يعادل -0.85 نقطة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.70، ليستهدف مستوى المقاومة 29.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.70 ومستوى المقاومة 27.30.