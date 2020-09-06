شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 06-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيرا (1810) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.81% بما يعادل 0.32 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 18.00، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 18.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 19.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.48 ومستوى المقاومة 19.00.