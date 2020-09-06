شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يصعد بقفزات متتالية – تحليل صباحي – 06-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إعمار (4220) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً ثالث جلسة على التوالي بفجوة سعريه صاعدة مسجلاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.21% بما يعادل 0.41 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.01، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.04 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 11.04.