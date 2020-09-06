مصرف الإنماء يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 06-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.13% بما يعادل 0.02 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 15.60، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 15.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 16.69.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.28 ومستوى المقاومة 16.00.
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