شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يمحو مكاسبه المبكرة – تحليل صباحي – 06-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته المبكرة في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 36.40، ارتد منه انخفاضاً على إثر محاولته تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليمحو جميع تلك المكاسب ويغلق على عدم تغيير، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 36.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري والقياسي للسهم عند 38.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.00 ومستوى المقاومة 37.00.