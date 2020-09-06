شكرا لقرائتكم خبر عن مبكو وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 06-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مبكو (1202) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً في ارتفاعه الأخير بزيادة كبيرة في أحجام التداول، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.76% بما يعادل 0.30 نقطة، ليهاجم مستوى المقاومة 17.46.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 17.46، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 19.24.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.64 ومستوى المقاومة 18.50.