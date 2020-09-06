الاقتصاد

المصافي يتصدر القائمة الخضراء – تحليل صباحي – 06-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم المصافي (2030) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي والتي استطاع بها تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية، والتي بلغت نسبتها 9.88% بما يعادل 7.50 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ومدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 71.70، ليستهدف مستوى المقاومة 93.50.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 71.70 ومستوى المقاومة 93.50.

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