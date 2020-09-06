شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يتصدر القائمة الخضراء – تحليل صباحي – 06-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم المصافي (2030) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي والتي استطاع بها تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية، والتي بلغت نسبتها 9.88% بما يعادل 7.50 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ومدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 71.70، ليستهدف مستوى المقاومة 93.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 71.70 ومستوى المقاومة 93.50.
كانت هذه تفاصيل خبر المصافي يتصدر القائمة الخضراء – تحليل صباحي – 06-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.