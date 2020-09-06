شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 06-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم النقل الجماعي (4040) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 17.48، ارتد منه انخفاضاً ليقلص بعضاً من مكاسبه، ليغلق على ارتفاع بنسبة بلغت 0.12% بما يعادل 0.02 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 17.04، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 18.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.58 ومستوى المقاومة 18.00.