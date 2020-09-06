شكرا لقرائتكم خبر عن الإيديولوجية الرأسمالية وصناعة الأزمات المتكررة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

إن سلسلة الإيديولوجيات الفكرية الموجهة للنظام الاقتصادي الرأسمالي ومبادئه وراء الأزمات الاقتصادية المتكررة في الدورة الاقتصادية المتغيرة والمختلة، والتي تعمق الفجوة العميقة في تأثيراتها، والقائمة على مبدأ الربح والاحتكار والسيطرة. فالأزمات الرأسمالية خاضعة منذ نشأتها تحت المساق الإيديولوجي العلمي الاقتصادي الذي تكون منذ أواخر القرن الثامن عشر حتى يومنا هذا بدءاً من الكلاسيكية الليبرالية، وانتهاءً بالليبرالية الحديثة التي كانت تتبلور مع معطيات الحالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

فتختلف الإيديولوجيا الاقتصادية عن النظرية الاقتصادية من كونها معيارية وليست مجرد تفسيرية في نهجها. فالإيديولوجيات الاقتصادية هي وجهات حول كيفية عمل الاقتصاد ولأي غرض، في حين أن الهدف من الآخر هو رؤية منظمة للظواهر وتحديد العلاقات بين المتغيرات بغرض تفسيرها والتنبؤ بها. ومع ذلك، فإن الاثنين مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، حيث تؤثر الإيديولوجية الاقتصادية الأساسية على المنهجية والنظرية المستخدمة في التحليل.

الرأسمالية نظام اقتصادي واسع؛ حيث تكون وسائل الإنتاج مملوكة للقطاع الخاص إلى حد كبير أو بالكامل، ويتم تشغيلها من أجل الربح، أما الدولة فيقع دورها على الإشراف «الحراسة» لا تتدخل بالنشاط الاقتصادي (اقتصاد السوق الحر). فالتغيرات الاقتصادية الدورية صعوداً وهبوطاً تحدث في النظام الرأسمالي الاقتصادي، والتي تقاس بالتقلبات في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومتغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى، يصعب التنبؤ في حدوثها أو فتراتها، وهي تخضع لقانون التطور الدوري، ويطلق عليه الدورة الاقتصادية.

وفقاً لمبادئ النظرية الكلاسيكية ومن روادها أدم سميث وريكاردو وغيرهما، من الذين عملوا على تكريس وترويج هذا المنهج، بمبدأ «دعه يمر دعه يعمل»، أي ترك السوق يعمل بحرية بدون تدخل على مستوي العلاقات الاقتصادية الداخلية والدولية، وحرية المنافسة والتوازن التلقائي للمصالح. حيث يقول أدم سميث: «الربح هو بالفعل محرك الاقتصاد والمصلحة الخاصة المحفز القوي لتوفير الرفاهية، وإن الحرية الاقتصادية كفيلة بمعالجة كل المشكلات الاقتصادية». في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر استطاعت الإيديولوجية الكلاسيكية تحقيق تقدم ضخم في وسائل الإنتاج بتطوير العملية الإنتاجية فنياً وتكنولوجياً وارتفاعاً في المداخيل وزيادة بالاستثمارات والتوظيف، ولكن صفة الأزمات كانت ملازمة بسبب التناقض بين جماعية العملية الإنتاجية والملكية الفردية لوسائل الإنتاج والاختلاف بين القدرة الإنتاجية والقدرة الاستهلاكية، والسعي نحو تعظيم الأرباح وتحقيق التراكم الرأسمالي.

في عام 1930، تأكد فشل النظرية الكلاسيكية في اختبارها العملي في مواجهة الأزمة المالية العالمية (الكساد العظيم)، فظهرت النظرية الكينزية بديلاً للفكر الكلاسيكي، بعد صياغة المفكر الاقتصادي «جون ماينارد كينز» نظريته التي عارض فيها النظرية الكلاسيكية في تفسيرها للأزمة وطرق التغلب عليها؛ حيث اهتمت بشروط التوظيف الكامل وانتهاج سياسات مالية ونقدية، وفرض الضرائب وتعظيم دور دولة الرفاه، وفرض رقابة حكومية قوية على الاقتصاد وبرمجته وحمايته من الأزمات، وتعظيم دور الاقتصاد المختلط (القطاعيين العام والخاص)، وتدخل الدولة في الاقتصاد لتنشيط الطلب الكلي. ولكن الإيديولوجيا الكينزية لم تستمر بسبب ارتفاع عجز الموازنات العامة للدول في السبعينات من القرن الماضي وانفجار أزمة الكساد التضخمي (Stagflation)؛ حيث اجتمع معدل نمو منخفض مع معدل تضخم مرتفع، وتشكلت ظواهر على اختلالات هيكلية للرأسمالية على الصعيد الاقتصادي العالمي سميت (الموجة الطويلة أو موجات كوندراتيف). وبالتالي على شرارة هذه الازمات والظواهر برز ظهور الليبرالية الجديدة كتيار إيديولوجيا فكري اقتصادي - سياسي نقيض للكينزية، وهي امتداد جدلي لليبرالية الكلاسيكية.

طبعاً الظروف المتوائمة خلقت انقلاباً تدريجياً على الإيديولوجية الكينزية، لعودة منطق تحكم رأس المال الأحادي الجانب عبر ستار العولمة (Globalization) من خلال عولمة الرأسمالية. وتنطلق مبادئ الليبرالية الجديدة بالحرية الاقتصادية واقتصاد السوق الحر، ومنع تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وسيادة الملكية الفردية لوسائل الإنتاج. طبعاً هناك قواسم مشتركة بين الليبرالية الكلاسيكية والحديثة، ولكن الأولى حاربت الاحتكار والأرباح المتحققة منه، وطالبت بالمنافسة الحرة عبر تدخل الدول، واعتبرت العمل مصدر القيمة وأساس الثروة، في حين الليبرالية الجديدة بالضد من ذلك، فرأس المال المالي مصدر الثروة والربح المتحقق من الاحتكارات.

الأزمات هي سمة تاريخية في مسار الرأسمالية، أزمة النظام النقدي الدولي، أزمة الطاقة والخامات، أزمة الدين الخارجي، أزمة الغذاء، أزمة البيئة، أزمات أسواق مالية مبنية على مضاربات لا تمثل القيمة الحقيقية، وتأثيرها يمتد للقطاعات الإنتاجية، وأزمة بيولوجية (كوفيد-19) إذا سلمنا بواقعية المؤامرة لخدمة أغراض اقتصادية أو دولية. لا يمكن إغفال إيجابيات الانفتاح والحرية الاقتصادية ولكن بالنظر للعيوب فحدث، زيادة البطالة، تمركز وسائل الإنتاج في فئة محدودة، اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء والطبقة العاملة وتمركز الثروة في فئة قليلة، الإيمان بالماديات على الأخلاق وكيانات اقتصادية عابرة للقارات تقيد الحكومات والسياسات. في حين، رفاهية بلا نهاية، ملكية خاصة، تجارة حرة، والبقاء للأفضل، هكذا هي الرأسمالية.

* باحث اقتصادي