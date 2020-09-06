أسهم 35 شركة إيجابية رغم تداعيات «كورونا»

سجلت 35 شركة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي ارتفاعاً في أسعارها منذ 23 فبراير/شباط الماضي، بنسب تصل إلى 220%، متجاوزة الضغوطات التي خلّفتها أزمة تفشي وباء «كورونا» المستجد «كوفيد-19» والتي دفعت بالأسواق العالمية والإقليمية والمحلية نحو الأحمر.

استطاعت بعض هذه الشركات الارتداد من المنطقة الحمراء، لتسجل مكاسب قوية على الرغم من الأداء السلبي للعديد من أسهم الشركات المدرجة، سواء كانت هذه شركات نشطة بسيولة قوية أو شركات غير نشطة، ارتفعت بسيولة ضعيفة لا تتجاوز العشرة ملايين درهم.

وكانت تأثير تفشي «كوفيد-19» على الأسهم العالمية قد ظهر في الفترة الأخيرة من شهر فبراير/ شباط، حتى اشتد في شهر مارس/ آذار 2020، لتسجل أسواق الأسهم في تلك الفترة أداءً يعد من الأسوأ، وعانت أسواق الأسهم العالمية خسائر تاريخية، وسط عمليات بيع مكثفة مرتبطة بانتشار «كورونا».

ومن أبرز الشركات التي ارتفعت بنسب قوية خلال أو بعد «كوفيد-19»، هي: «العالمية القابضة» التي ارتفعت بنسبة 169% إلى 37 درهماً، وسط أداء قياسي للسهم منذ فترة طويلة، كما ارتفع «غلفا للمياه المعدنية» 226% إلى 16.7 درهم.

وصعد سهم «طاقة» 103.9% إلى 1.48 درهم، مع إتمام شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، صفقة اندماجها مع مؤسسة أبوظبي للطاقة. كما ارتفع «الخليج للمشاريع الطبية» 50.3% إلى 2.33 درهم. وصعد سهم «أمان» 42.5% إلى 0.61 درهم، و«الخليج للصناعات الدوائية» 41.2% إلى 1.32 درهم.

وصعد سهم «الاتحاد العقارية» بشكل لافت، بنسبة 40% إلى 0.302 درهم، وسط مجموعة من العوامل الإيجابية التي دفعت بصعود السهم؛ مثل: التطورات الحاصلة في أعمال الشركة، وإجراءات التحكيم؛ للمطالبة بنحو 1.5 مليار درهم وغيرها.

وارتفع سهم «داماك» 32.13% إلى 0.88 درهم، بعدما تراجع بنسب قوية، وكانت «ميبل إنفست كو ليميتد»؛ الممثلة لحسين سجواني ومجموعته، قالت إنها تدرس فرصة الاستحواذ على كامل الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لداماك.

وارتفع «الجرافات البحرية الوطنية» 27.6% إلى 5.04 درهم، وتلقت الشركة عرضاً لتوحید أعمال «الإنشاءات البترولية الوطنية»، و«الجرافات البحرية الوطنية»، من خلال استحواذ شركة الجرافات البحریة الوطنیة على كامل رأسمال شركة الإنشاءات البترولیة الوطنیة.

وارتفع سهم «دار التكافل» 20.3% إلى 0.746 درهم، وارتفع «سلامة» 20.3% إلى 0.711 درهم، و«اشراق للاستثمار» 19.27% إلى 0.39 درهم، كما ارتفع سهم «اتصالات» 3.3% إلى 16.7 درهم، و«أرامكس» 2.57% إلى 3.59 درهم.

ولا تزال مؤشرات أسواق الأسهم المحلية الرئيسية في المنطقة الحمراء؛ بسبب تأثيرات «كوفيد-19»، ولاسيما أنها تكبدت خسائر كبيرة في فبراير/شباط ومارس/آذار ومايو/ أيار، بسبب تداعيات تفشي الوباء وتأثيراته على الاقتصاد العالمي وفترة الإغلاق التي طالت القطاعات الاقتصادية، وكان للمحفزات الحكومية في دولة الإمارات دوراً حيوياً في تخفيف حدة تأثيرات الوباء.