شكرا لقرائتكم خبر عن السباق الاقتصادي والجيوسياسي لاكتشاف لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

رغم إعلانات منظمة الصحة العالمية، وكبار أطباء علم الأوبئة والفيروسات في العالم، بأن بروتوكول إنتاج واعتماد أي عقار مخصص لمعالجة مرض ما، يستغرق في المتوسط حوالي سنتين كحد أدنى، وقد تطول المدة إلى بضع سنوات، نظراً لتعلق الأمر بحياة البشر، إلا أن ذلك لم يمنع الدول الكبرى من التسابق على إعلان توصلها إلى لقاح مضاد للفيروس، وعن قرب إنتاجها وتسويقها له تجارياً. الولايات المتحدة، وعلى لسان رئيسها دونالد ترمب أعلنت أكثر من مرة أنها مولت شركة «موديرنا» التي تتخذ من ولاية ماساتشوستس مقراً لها، بحوالي 2.48 مليار دولار لتطوير وإنتاج لقاح لفيروس كورونا. بل إنه أكد يوم الثلاثاء 11 أغسطس/ آب 2020 أن الحكومة الأمريكية سوف تشتري 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا التجريبي من موديرنا، والذي يخضع حالياً للتجارب البشرية في مراحله الأخيرة. وجاء إبرام هذه الصفقة مع شركة موديرنا في أعقاب اتفاقيات مماثلة أبرمتها الحكومة الأمريكية مع شركات الأدوية العملاقة مثل «فايزر» و«جونسون آند جونسون»، وغيرهما من شركات صناعة الأدوية التي تعمل على التوصل إلى لقاحات محتملة ل«كوفيد-19».

ألمانيا أيضاً قطعت شوطاً كبيراً في الوصول إلى المراحل النهائية للقاح؛ وكذلك بريطانيا من خلال حملة ترويج لقاحها الذي طورته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة «أسترازينيكا» السويدية البريطانية، وستستكمل مرحلة تجاربه السريرية الثالثة التي بدأت بالفعل في الولايات المتحدة والبرازيل مطلع ديسمبر 2020. وقد أبرمت شركة «أسترازينيكا» مع الحكومتين المكسيكية والأرجنتينية اتفاقاً لإجراء التجارب السريرية الثالثة على اللقاح. كما حصل مشروع لقاح أكسفورد على مباركة الحكومة الهندية للتعاقد مع معهد مصل الهند (SII) لإجراء التجارب الثانية والثالثة. ما يعني أن العقار الإنجليزي حظي بدعم كبير من قبل أسواق تصريف ضخمة مرشحة لشرائه. وكما صار معلوما، فإن الأنباء متضاربة بشأن الوقت الذي ستستغرقه عملية اعتماد وترخيص وإنتاج اللقاح، بسبب تنافس الدول وشركاتها ومؤسساتها البحثية على إعلان السبق في هذا السوق الذي سيدر على مالكي اللقاح، أموالاً طائلة، والفوز بأكبر قطعة من كعكته.

إنما روسيا هي التي فاجأت العالم بإعلان رئيسها فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء 11 أغسطس/ آب 2020، أن روسيا هي الأولى في العالم التي تسجل لقاحاً للوقاية من «كوفيد-19»، تم تطويره في مركز «جماليا» بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر، واُطلق عليه اسم «سبوتنيك في» (Sputnik V)، وأن 20 دولة طلبت الحصول عليه. وفيما توالت حملات التشكيك والتقليل من شأن هذه الخطوة في وسائط الإعلام الغربية، ردت موسكو على لسان ألكسندر جينسبرج، مدير مركز «جماليا» الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، أنه سيكون من السذاجة أن نتوقع رداً إيجابياً من الدول الأخرى على تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا. فمن الطبيعي أن يكون هذا هو ردهم إذا تم حرمان شركاتهم من عدة مليارات من الدولارات بمساعدة اللقاح الروسي. في الوقت ذاته الذي أُعلن فيه في موسكو عن اتفاق صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، ومجموعة من الشركات الطبية البرازيلية في ولاية «بارانا» البرازيلية على تعزيز التعاون في مجال إنتاج لقاح «Sputnik V» الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد وتوزيعه في أمريكا اللاتينية، حيث ستعمل الشركات الجديدة على إنتاج وتوزيع اللقاح الروسي الجديد في المستقبل القريب في دول أمريكا اللاتينية والبرازيل للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

إذن هناك صراع على أسواق توزيع اللقاح قبل إنتاجه، ومبدئياً، جرى الاستحواذ الأوّلي، أو جرى حجز فضاءات تسويق في كبريات الأسواق العالمية ذات الثقل السكاني، وتحديداً، الهند (في الغالب عقار أكسفورد)، وأمريكا اللاتينية التي لم يحسم الصراع على أسواقها رغم مسارعة صندوق الاستثمار الروسي للتعاقد مع شركات برازيلية في إحدى الولايات البرازيلية. وقد طورت الصين عدداً من هذه العقاقير، ووصل بعضها إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. ومن غير المستبعد أن تكون الصين نسقت مع روسيا منذ البدء لتحديد الخريطة الجينية للفيروس والسيطرة عليها، بما يسهل عملية إنتاج العقار المضاد لتفاعلاتها المفضية للإصابة والعدوى. ولذا فقد أعلنت الصين بدورها، يوم الأحد 16 أغسطس 2020، عن تسجيل براءة اختراع لقاح كوفيد-19. وبحسب وثائق هيئة تنظيم الملكية الفكرية في الصين، فإن شركة «كانسينو بيولوجيكس» حصلت على موافقة الحكومة الصينية لتسجيل براءة اختراع للقاح «إيه دي 5-إن سي أو في» ضد كوفيد-19، وإنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس/ آب 2020. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها تعتزم بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كانسينو الصيني، كما أكدت هذه الشركة الصينية، أنها تجري أيضاً مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في الدول الثلاث.

* كاتب بحريني