شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية «جابان تايمز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لا تزال اليابان متخلفة عن العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى في استخدام الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وتدرس الحكومة حالياً مجموعة جديدة من الإجراءات لتعزيز مصادر هذه الطاقة، بما في ذلك توسيع طاقة الرياح البحرية، ومراجعة القواعد الخاصة بتطوير أنظمة نقل الطاقة؛ إحدى العقبات الرئيسية أمام زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

يجب أن تكون هذه الجهود مدعومة بأهداف أكثر جرأة للحث على استثمارات أكبر في هذا القطاع، ولتعزيز التزام الحكومة بإزالة الكربون في مكافحة تغير المناخ.

وتدعو المبادئ الأساسية لسياسة الطاقة التي تعتمدها الحكومة، إلى تحويل مصادر الطاقة المتجددة إلى مصدر رئيسي لإمدادات الطاقة. ومع ذلك، فإن الحصة المستهدفة في مزيج إمدادات الطاقة لعام 2030، هو ما بين 22 و24% من الإجمالي؛ أي أقل حتى من نسبة 26% المحددة لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي تخطط العديد من الدول الصناعية الأخرى للتخلص منها تدريجياً؛ لأنها تنفث غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون، أكثر من مصادر الطاقة الأخرى. وقد شكلت الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الهيدروليكية 17% من إمدادات الطاقة في البلاد عام 2018، صعوداً من 9% في عام 2010، ولكنها لا تزال أقل بكثير من المستويات المتاحة في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة.

عندما تم إغلاق معظم محطات الطاقة النووية في البلاد في أعقاب تصدع محطة فوكوشيما عام 2011، فعّل قطاع الطاقة المزيد من محطات الطاقة الحرارية، بما في ذلك الفحم، لتعويض فقدان الطاقة النووية، وهي الطاقة التي وفرت 30% من الطلب على الكهرباء في البلاد قبل الكارثة.

ونظراً لتكلفتها الأرخص والمخاطر الجغرافية المنخفضة التي ينطوي عليها إمداد الفحم من الخارج، فقد وصلت حصة طاقة الفحم إلى 32% عام 2018، وهي الثانية بعد المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتوفر 38% من الإجمالي.

وفي السنوات الأخيرة، تعرضت اليابان لانتقادات دولية متزايدة لاعتمادها الكبير على الفحم، على الرغم من الجهود العالمية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ورداً على مثل هذه الانتقادات، أكدت الحكومة الشهر الماضي تعهدها السابق بالتخلص التدريجي من محطات الطاقة «غير الفعالة» التي تعمل بالفحم. ومن بين 150 محطة فحم في البلاد، تم تصنيف 120 محطة على أنها أقل كفاءة في توليد الطاقة، ومن المتوقع أن يتم تعليق الخدمة في 100 محطة منها بحلول عام 2030.

ومع ذلك، فإن تأثير هذه الخطوة في مكافحة تغير المناخ قد لا يكون بالحجم الذي تشير إليه الأرقام. فمعظم محطات الفحم التي سيتم إيقاف تشغيلها، هي منشآت قديمة وطاقتها محدودة. وتتمتع المحطات «الأكثر كفاءة» التي سيتم الاحتفاظ بها، بما في ذلك تلك التي هي قيد الإنشاء، بقدرات أكبر بكثير؛ لذا فإن صافي التخفيض في السعة الإجمالية للمحطات التي تعمل بالفحم في اليابان، سيبلغ حوالي 20% فقط.

ومن غير المتوقع أن تغير الحكومة حصة الفحم البالغة 26% في مزيج إمدادات الطاقة لعام 2030. ومعلوم أن كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث من محطة تعمل بالفحم، تبلغ ضعف الكمية التي تصدرها محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي.

وقد علقت اليابان آمالها على الطاقة النووية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومع ذلك، فإن إعادة تشغيل المحطات النووية التي توقفت عن العمل في أعقاب كارثة فوكوشيما عام 2011، لا تزال بطيئة. ولم تزد حصة الطاقة النووية من إمدادات الكهرباء في عام 2018 على 6%، وهو رقم بعيد جداً عن هدف الحكومة البالغ 20 أو 22% عام 2030. وبسبب مخاوف السلامة المستمرة، وزيادة تكلفة تشغيل المحطات النووية بعد فوكوشيما، فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية.

وبالنظر إلى المستقبل غير المؤكد للطاقة النووية، واستمرار اعتماد الدولة الكبير على الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، تظل الحكومة غير قادرة على ترقية التزاماتها بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بموجب اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ.