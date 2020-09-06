متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المؤسس:إيرك ليفكوفسكي (الرئيس التنفيذي)تاريخ الإطلاق:2015المقر:شيكاجوحجم التمويل:620 مليون دولارالقيمة السوقية:5 مليارات دولارالتقنيات الرئيسية:الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلةالقطاع:الرعاية الصحية

تستخدم شركة «تيمبوس» الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقنيات قراءة متواليات الحمض النووي في جمع وإدارة وتحليل البيانات السريرية الموجودة في السجلات الطبية الإلكترونية، لتزويد الأطباء بمعلومات أكثر دقة وخيارات علاج أفضل للمرضى. وعلى سبيل المثال، من بين 1.8 مليون شخص تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في الولايات المتحدة العام الماضي، هناك 3 % فقط منهم انضموا إلى التجارب السريرية، لأنهم إما لا يعرفون عنها أو لا يمكنهم الوصول إليها. وقد أطلقت «تيمبوس» برنامجاً يهدف إلى زيادة المشاركة في التجارب السريرية، واستخدام هذه البيانات لإنشاء علاجات مخصصة لكل مريض على حدة. وبدأ برنامج «تيمبوس» في مجال علم الأورام، وتعمل الشركة الآن مع 5 آلاف طبيب أورام و80% من جميع المراكز الطبية الأكاديمية ومئات من أنظمة المستشفيات. وفي مارس / آذار، حصلت الشركة على تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار للاستجابة لجائحة «كوفيد-19»، كما أطلقت مبادرة بحثية واسعة النطاق شملت بيانات عن 50 ألف مريض مصاب بالفيروس، للكشف عن أفضل أساليب العلاج المتاحة.