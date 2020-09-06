ماري آن جيتس.. سيدة «مايكروسوفت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ماري آن جيتس، هي سيدة أعمال أمريكية، ووالدة بيل جيتس، المؤسس المشارك في شركة مايكروسوفت، وتعتبر أول سيدة تتولى رئاسة مؤسسة «يونايتد واي» الخيرية في مقاطعة كينج، وأول امرأة تترأس اللجنة التنفيذية الوطنية لهذه المؤسسة، حيث عملت جنباً إلى جنب مع جون أوبل، الرئيس التنفيذي لشركة «آي بي إم» آنذاك.

تعتبر ماري أيضاً أول سيدة تتقلد مقعداً في مجلس إدارة مصرف «فيرست أنترستيت بنك أوف واشنطن»، كما عملت لمدة 18 عاماً (من 1975 إلى عام 1993) في مجلس أوصياء جامعة واشنطن.



ولدت ماري في الخامس من يوليو من عام 1929، بمدينة سياتل في ولاية واشنطن، وهي ابنة المصرفي جيمس ويلارد ماكسويل، وأديل تومسون. وكان جدها جيمس ويلارد ماكسويل (1864-1951) رئيساً لمصرف «ناشونال سيتي» في سياتل من عام 1911 إلى عام 1929، ومدير البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.

تخرجت ماري في مدرسة روزفلت الثانوية في سياتل، ثم التحقت بجامعة واشنطن المجاورة، حيث حصلت على شهادة في التربية في عام 1950، وبعدها بعام تزوجت من ويليام أتش جيتس الثاني، وعملت مدرسة في أوائل خمسينات القرن الماضي. وبعد أن شارك زوجها في تأسيس شركة «بيترسون جيتس آند أليس» للمحاماة في سياتل، لجأت ماري لدعم مجموعة متنوعة من الأنشطة المدنية. وتضمنت أدوارها التطوعية العمل في مجالس إدارات مؤسسات خيرية بما فيها مؤسسة مستشفيات الأطفال وأوركسترا سياتل، وغرفة تجارة سياتل الكبرى، ومؤسسة «يونايتد واي» في سياتل، وغيرها من المؤسسات غير الربحية.

في عام 1975، عيّن حاكم ولاية واشنطن، دانيال جيه إيفانز، ماري جيتس، في مجلس أوصياء جامعة واشنطن، حيث قادت الجامعة لسحب أصولها في جنوب إفريقيا احتجاجاً على سياسات الفصل العنصري. بالإضافة إلى ذلك، عملت ماري في مجلس إدارة مؤسسة جامعة واشنطن، والمركز الطبي للجامعة وكذلك المجلس الإداري لكلية إدارة الأعمال فيها.

عملت ماري أيضاً لسنوات عديدة في مجالس إدارات العديد من الشركات الكبرى بما فيها مصرف «فيرست أنترستيت بنك أوف واشنطن»، ومجموعة «يونجراد» للتأمين، وشركة «باسيفيك نورثويست بيل» للاتصالات، التي أصبحت في ما بعد شركة «يو أس ويست» للاتصالات.

وخارج منطقة سياتل، عينت ماري في مجلس إدارة مؤسسة «يونايتد واي» الخيرية في عام 1980، لتصبح أول سيدة تقود المؤسسة في عام 1983.

وساعدت ماري «مايكروسوفت» عندما كانت الشركة في موقف حرج، ففي عام 1980، كانت «مايكروسوفت» شركة صغيرة عمرها 5 سنوات فقط، ورأت ماري فرصة لمساعدة شركة ابنها الوليدة من خلال ترشيحها لتطوير نظام تشغيل لحواسيب شركة «آي بي إم».

وكانت ماري تعرف جون أوبل، الرئيس التنفيذي ل «آي بي إم»، حيث كان عضواً في مجلس إدارة مؤسسة «يونايتد واي» التي تعمل فيها ماري. وكانت «آي بي إم» وقتها تبحث عن شركة لتطوّر لها نظام تشغيل لأول حواسيبها الشخصية، وفي أحد الاجتماعات، تحدثت ماري مع أوبل عن «مايكروسوفت» وقدرتها على تطوير أنظمة التشغيل.

وبالفعل عقدت «آي بي إم» اتفاقية مع «مايكروسوفت» لتطوير أنظمة التشغيل لحواسيبها. وفي عام 1981، استحوذت «مايكروسوفت» على نظام QDOS من شركة «سياتل كومبيوتر بروداكتس»، وأجرت عليه تعديلات إلى أن أصبح نظام التشغيل «مايكروسوفت دوس» ومنحت ترخيصه ل «آي بي إم».

ونظراً لأن «مايكروسوفت دوس» لم يكن حصرياً لشركة «آي بي إم»، فقد أصبح أكثر منتجات «مايكروسوفت» ربحية على الإطلاق، حيث أصبح نظام التشغيل الذي يستخدم في كل أجهزة الحواسيب الشخصية التي تباع في الأسواق.

وفي عام 1986، طرحت «مايكروسوفت» أسهمها للاكتتاب العام بسعر 21 دولاراً للسهم، وبعد ذلك أصبح بيل جيتس مليارديراً وهو في سن ال 31 عاماً.

توفيت ماري في العاشر من يونيو من عام 1994، عن عمر ناهز 64 عاماً، بعد صراع مع مرض سرطان الثدي.