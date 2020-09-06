التوتر التجاري يرسم مستقبل سلاسل القيمة

أجمع خبراء مشاركون في «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» على أن تزايد السياسات الحمائية وتأثير وباء «كورونا» على الاقتصاد العالمي؛ يهدد ما حققه العالم خلال 30 عاماً من العولمة، وقد يؤدي إلى تغييرات عميقة في هياكل سلاسل القيمة العالمية، واستعرضوا آراءهم حول مستقبل سلاسل القيمة العالمية وأنماط التجارة.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، التي ألقت كلمة باسم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: «تبنت مصر توجهاً إقليمياً يقوم على تعزيز التعاون مع العديد من الدول الإفريقية بهدف تنفيذ عدد من برامج ومشاريع التنمية الصناعية المشتركة، وتعزيز الحضور الفعال للشركات المصرية في إفريقيا لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والربط اللوجستي. وسيساهم ذلك كله في دعم التجارة المشتركة، ومشاريع الصناعية، وزيادة القدرة التنافسية لسلاسل القيمة المضافة على الصعيد الإقليمي وفي جميع أنحاء إفريقيا».

تغييرات عميقة

من جانبه، قال نان شوهوي، نائب رئيس مجلس الإدارة لدى مجموعة «شنت» الصينية: إن تأثير وباء كورونا على سلاسل التوريد العالمية على المدى القصير كان مجرد تأخير تسليم الطلبات وتقليل حجم الإنتاج. إلا أن تأثيره طويل الأمد يمكن أن يؤدي إلى تغييرات عميقة في هياكل وعلاقات سلاسل التوريد.

أضاف: «ستظل تكلفة الإنتاج أهم عامل من العوامل التي تؤثر في الاتجاه المستقبلي لسلاسل التوريد العالمية، وسيكون لها تأثير كبير على مستقبل الخلافات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وعلى مدى العقود القليلة الماضية، ونظراً للنمو السريع في قطاع الصناعة الصيني، أظهرت سلسلة التوريد العالمية اتجاهاً قوياً لتوطين النشاطات الصناعية. ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج في الصين في المستقبل، سيكون الأمن مصدر قلق كبير سيدفع نظام سلسلة التوريد العالمية نحو التنوع واللامركزية».

وحول موضوع التوترات في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أوضح شوهوي: أن التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين سيسود في النهاية. مؤكداً على أن الشركات الصينية والحكومة الصينية حريصة على التعاون المشترك، ومن المتوقع أن يحظى هذا التوجه على دعم معظم الدول في الغرب، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة ومجتمع الأعمال فيها. وستدعم الدول والشركات التي ترغب في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي هذا التوجه.

توطين الصناعات

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بدوره؛ تطرق د.فولكر ترير، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التجارة الخارجية لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية إلى مخاوف صعود النزعة الحمائية والقومية في التجارة العالمية خلال السنوات الأخيرة، والتي يبدو أنها تفاقمت بسبب الوباء. وقال: «تواجه العولمة اليوم تراجعاً كبيراً مع تراجع الاستثمار، والذي يؤثر بشكل خاص في تجارة السلع. وعلينا أن نأخذ في الاعتبار أن هناك اتجاهاً نحو السلوك القومي لحماية السلع عالية القيمة مثل المعدات الطبية واللقاحات للحد من آثار انتشار الوباء. وعلى الصعيد العالمي، هناك تهديد أكبر يتمثل في عدم تمكن السلع المستوردة الأساسية من دخول البلدان لأن هذه الحواجز التجارية يتم بناؤها بشكل أقوى مما كانت عليه قبل الوباء».

وأشار ترير إلى أن ألمانيا اتخذت إجراءات مماثلة في بداية الأزمة، وقيدت صادرات السلع الأساسية، لا سيما تلك المتعلقة بالرعاية الصحية، لكنها أعادت منذ ذلك الحين النظر في هذا التوجه. وقد يؤدي فرض ألمانيا للقيود على الصادرات إلى استفزاز دول أخرى وتشجيعها على تطبيق تدابير انتقامية. ولذلك فقد ألغت ألمانيا هذه القيود على الصادرات لإدراكها بأن لا تتصرف بهذه الطريقة.

وأوضح ترير: «من العوامل الهامة التي ستؤثر في مستقبل سلاسل القيمة العالمية زيادة وعي العملاء خاصة في الدول المتقدمة حول المنتجات التي يشترونها وكيفية إنتاجها. وتشهد ألمانيا حواراً قوياً حول المسؤولية الاجتماعية والبيئية التي يجب على الشركات الألمانية الالتزام بها في سلاسل توريدها العالمية، وما إذا كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في سلاسل التوريد وكيفية منع ذلك. وقد يساهم هذا الحوار المستمر في تشجيع التوجه نحو توطين العمليات الصناعية ويؤثر في خيارات الشراكة مع الدول الأخرى في سلاسل القيمة العالمية».

منهجية رقمية

ومن جانبه، قال الدكتور نيكولاس جاريت، الرئيس التنفيذي لشركة «آر سي أس» العالمية: إن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل تقنية سلاسل الكتل (البلوك تشين) يمكن أن تُستخدم لبناء سلاسل توريد أقوى مع إمكانية تتبع المنتج والتأكد من أنه قد تم تصنيعه بطريقة تضمن الاستدامة والموثوقية.

وأضاف جاريت: «توفر تقنية سلاسل الكتل (البلوك تشين) منصة تربط كافة الشركات ضمن سلسلة التوريد، مما يمكّن هذه الشركات في النهاية من تقليل المخاطر في سلاسل التوريد وإضافة قيمة كبيرة لمنتجاتها. ويؤدي استخدام هذه التقنية إلى تحقيق فوائد كبيرة لجميع الشركات، ويمكنها من إدارة المخاطر ورفع مستويات الكفاءة».

وشدّد جاريت على أن الشركات الصينية بحاجة إلى رفع مستوى تبنيها لمعايير المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث إنه المجال الوحيد الذي لا تتفوق فيه الشركات الصينية على الشركات الأوروبية. وبمجرد أن تتمكن الشركات الصينية من دمج قدراتها الإنتاجية عالية الكفاءة مع شهادات الاستدامة التي يمكن إثباتها ويمكن تصديقها ستكون هذه الشركات قوة عالمية هائلة».

وأشار جاريت إلى أنه وبالرغم من أن العالم يشهد مرحلة استثنائية من الاستقطاب السياسي لعالم الأعمال، والذي يظهر واضحاً في تدخل الحكومات الوطنية في القطاع الخاص والاقتصاد، ولا سيما في بعض القوى العظمى، وبالتالي فإن الأنظمة الرقمية هي الأمل الوحيد في جعل العالم أكثر ارتباطاً حيث يعمل المستخدمون النهائيون والموردون بشكل أوثق معاً، بغض النظر عن الدولة التي ينتمون لها. وقال جاريت:«أعتقد أن هذا يجعلني متفائلاً جداً بأننا لا نشهد نهاية العولمة ولكننا على العكس نقترب من بعضنا البعض أكثر مما مضى».