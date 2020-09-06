سلاسل القيمة العالمية.. تطوير المعايير الرقمية لتلائم مرحلة ما بعد الأزمة

أكد عدد من خبراء القطاع الصناعي ضرورة وضع معايير عالمية موحدة لجميع القطاعات على تنوعها، بما في ذلك ابتكارات «الذكاء الاصطناعي» ومعدات الوقاية الشخصية؛ لدعم المستهلكين والشركات والموردين على امتداد سلاسل القيمة العالمية.

وضمت جلسة نقاشية «توحيد المعايير: تطوير المعايير الرقمية لتلائم مرحلة ما بعد الأزمة»، كلاً من برناردو كالزاديلا سارمينتو، المدير العام ومدير إدارة التجارة والاستثمار والابتكار في «منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» (اليونيدو)، وإيلينا سانتياغو سيد، المدير العام «للجنة الأوروبية للمعايير» (CEN)، و«اللجنة الأوروبية للمعايير الكهروتقنية» (CENELEC)، والبروفيسور جواو كارلوس فيراز، الأستاذ المشارك في معهد الاقتصاد بجامعة «ريو دي جانيرو الفيدرالية».

قال كالزاديلا سارمينتو: «لقد سلط الوباء الضوء على ضرورة التعاون بين الدول في توفير معدات الوقاية الشخصية، وتبادل المعلومات حول نتائج الفحوصات المختبرية واللقاحات المحتملة في المستقبل القريب. ونقوم في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بتوجيه الشركات إلى كيفية العودة إلى ممارسة نشاطاتها؛ وذلك لإدراكنا بصعوبة استئناف الشركات نشاطاتها بسهولة بعد الانقطاع.

لقد أكد الوباء أهمية وجود معايير للتجارة والجودة، بدءاً من متطلبات إصدار الشهادات حتى خدمات المختبرات، فكلها تحتاج إلى معايير أساسية؛ لضبط الجودة وإلى توافق دولي. ويجب أن تكون السياسات واضحة تماماً، وأن تحدد الأدوار والمسؤوليات لكافة الجهات ذات العلاقة».

بدورها، أوضحت «إيلينا سانتياغو سيد» أن الاستراتيجية التي تتبناها المفوضية الأوروبية، تركز على وضع معايير حديثة؛ تسهم في تعزيز ثقة المنظمات وتدفعها لتحقيق أفضل النتائج. وقالت: «من الضروري إدراك أن المعايير تشكل أداة مهمة؛ لتعزيز الثقة في السوق؛ ولذلك ركزت استراتيجيتنا على ضرورة توحيد المعايير وضمان الاستمرارية في سلاسل التوريد. ولقد كان لهذه الاستراتيجية تأثيرها الإيجابي الكبير على الطريقة التي نعمل بها، وقد ساعدتنا بشكل كبير خلال فترة الوباء».

ومن جهته، قال كارلوس فيراز: «سيكون لتوحيد المعايير عدة آثار إيجابية على كافة القطاعات؛ حيث إن المعايير تمثل اللغة المشتركة للتفاعل بين الدول والشركات في مجال التكنولوجيا. ومع الحجم الهائل للبيانات الناتجة عن توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ يكتسب اعتماد معايير موحدة عاملاً ضرورياً للغاية. وهناك حاجة إلى اتفاقات راسخة؛ بحيث تحدد سبل التعاون العالمي في المستقبل».